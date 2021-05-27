РИАМО - 27 мая. Глава Роскомнадзора Андрей Липов подчеркнул, что ведомство не планирует принимать никаких мер из-за обновленного пользовательского соглашения WhatsApp, передает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что обновление соглашения мессенджера не привносит изменения в работу компании с данными пользователей. Именно поэтому Роскомнадзор не принимает никаких мер.

«Согласно данным исследования Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ, все, кто пользуется WhatsApp с 2014 года, уже дали согласие на обработку и передачу своих персональных данных в другие сервисы, которые принадлежат этой компании, — Facebook и Instagram», — сказал Липов.

Он пояснил, что в текущем году мессенджер просто уточнил соглашение.