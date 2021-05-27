РИАМО - 27 мая. Москва является одной из самых «зеленых» столиц мира, здесь насаждения занимают более 50% территории города, для сравнения этот показатель в Пекине — менее 4%, в Лондоне — менее 26%, а в Париже всего 21%, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Глава столичного парламента принимает участие в IX Невском международном экологическом конгрессе «Экология планеты – устойчивое развитие» в Санкт-Петербурге. Он рассказал о передовым опыте столицы и реализации уникального городского эко-проекта «Парк Яуза».

«В столице находится 136 особо охраняемых природных территорий, 10 эколого-просветительских центров, 14 экологических троп и маршрутов, 34 территории парков, лесопарков, природно-исторических парков и заказников», — отметил Шапошников на конгрессе.

Он добавил, что в Москве выстроена программная работа в сфере экологического образования, реализуется государственная программа города «Столичное здравоохранение», в которую включены мероприятия по экологическому образованию и просвещению, формированию экологической культуры.

«На это направление ежегодно выделяется порядка 0,5 млрд рублей. В московских школах проходят дополнительные занятия по экологической тематике, а на разных площадках города — массовые экологические мероприятия, такие как «Час Земли», «Климатический форум городов» и др», — добавил Шапошников.

Также глава Мосгордумы рассказал, что для повышения уровня экологического сознания в Москве ежегодно проводится около 10 тыс. эколого-просветительских мероприятий: экскурсии, квесты, лекции, тематические занятия, в которых принимают участие более полумиллиона человек. Комплекс мероприятий позволяет создавать непрерывную систему экологического образования и просвещения, охватывающую все возрастные категории.

Он добавил, что одним из лучших мест для реализации этой стратегии является парк Яуза на северо-востоке столицы. Это единая зеленая зона протяженностью более 20 км, самый протяженный парк в Европе. Суть концепции «Парка Яуза» — объединение разрозненных территорий, обеспечение их пешеходной связности с сохранением уникальной флоры и фауны. Единство территорий позволяет создавать уникальные маршруты. Так, протяженность эко-троп в парке составляет более 15 км.

В ближайшее время при парке планируется открыть эколого-просветительский центр «Яуза», который станет первой интерактивной площадкой, посвященной изучению профессий будущего в сфере экологии. Ключевые задачи центра: формирование экологического сознания у населения и помощь молодежи в определении будущей профессии в сфере экологии. Кстати, уже разработаны программы под каждую возрастную аудиторию.

«Отмечу, что через Парк Яуза проходит самый известный в стране паломнический маршрут Дорога в Лавру. Еще в XIV веке преподобный Сергий Радонежский проложил этот путь. В 2022 году планируется проведение работ по созданию единого пешеходного навигационного маршрута по этой исторической дороге от стен Московского Кремля до Троице-Сергиевой Лавры. Реализация проекта будет способствовать развитию экологического туризма в городе», — резюмировал председатель столичного парламента.

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