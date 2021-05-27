РИАМО - 27 мая. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Twitter на 19 млн рублей в сумме за отказ удалять противоправные материалы, размещенные в соцсети, сообщает пресс-служба суда.

В отношении компании Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) подали пять исков по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. и один по ч. 4 данной статьи.

Суд признал представителей соцсети виновными в совершении всех шести административных правонарушений.

Ранее компанию Facebook за отказ удалять материалы оштрафовали на 27 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что иностранные IT-компании, включая Facebook и Тwitter, должны локализовать базы данных пользователей из РФ на территории России до 1 июля. В случае отказа от выполнения данного требования им пригрозили привлечением к ответственности.

Роскомнадзор может начать замедление работы Facebook и YouTube>>