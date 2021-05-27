РИАМО - 27 мая. Около 19 млрд руб инвестиций привлекут в особую экономическую зону «Максимиха», в планах строительство мультимодального контейнерного хаба и производственно-складского комплекса по заморозке продуктов. Об этом заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания Мособлдумы.

Управляющей компанией будет банк «ВТБ-недвижимость», уточила Зиновьева.

«У нас есть понимание на 19 млрд рублей инвестиций, создание первых 5 тыс. рабочих мест», - сказала Зиновьева.

Она отметила, что инженерная инфраструктура потребует около 3 млрд рублей. В ОЭЗ планируют создать производственно-складской комплекс по заморозке пищевых продуктов на 3 млрд рублей.

Также запланировано строительство мультимодального контейнерного хаба по контейнерным перевозкам с общим объемом инвестиций 13 млрд рублей.

«Особая экономичную зона «Максимиха» будет самой крупной - 2 тыс. га земли», - заключила Зиновьева.

Особая экономическая зона «Максимиха» будет создана в городском округе Домодедово. Она расположится в южной части города между одноименным аэропортом, трассой М4 «Дон» и Каширским шоссе.