РИАМО - 27 мая. Строители завершат возведение жилого дома на 306 квартир в столичном районе Бескудниковский в рамках реновации в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время завершены работы подготовительного периода, выполнен вынос инженерных сетей из пятна застройки. Установлены бытовой городок, временное ограждение, подъездные дороги. Строители приступили к разработке грунта котлована и устройству фундаментной плиты», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание состоит из трех секций. Оно будет построено по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка размещена под территорией внутреннего дворового пространства.

Общая площадь квартир в доме составит более 17,6 тыс. «квадратов». В пожаробезопасных зонах и санузлах таких квартир предусмотрена установка переговорных устройств для связи с диспетчером.

На первых этажах разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части появятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

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