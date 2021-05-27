РИАМО - 27 мая. Руководство Московского авиационного института приняло решение с четверга перевести обучение в дистанционный формат, сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Это связано с риском распространения коронавируса. В офлайн-режим обучения планируют вернуться по мере снижения риска заболевания Covid-19.

Экзаменационная сессия по всем формам обучения будет проводиться по 7 июля с применением дистанционных образовательных технологий. А с 8 июля — как очно, так и дистанционно.

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