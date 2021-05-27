РИАМО - 27 мая. Испытательный центр беспилотных транспортных средств ПАО Сбербанк (SberDigitalAuto) обеспечит около 200 рабочих мест в Подмосковье, сообщается в презентации министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Презентация была представлена в ходе заседания Мособлдумы.

«К нам зашел Сбербанк по центру беспилотных транспортных средств. Очень интересный проект будет реализовываться в Истре», - сказала Зиновьева.

Объем инвестиций запланирован в размере 2 млрд рублей. Планируется создать 200 рабочих мест.

Ранее Сбер представил прототип полностью автономного электромобиля собственной разработки. Новинка получила название ФЛИП и реализует концепцию новой мобильности.