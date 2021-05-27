РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В образовательных учреждениях Люберец ужесточили меры антитеррористической безопасности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг глава Люберец Владимир Ружицкий вместе с представителями правоохранительных органов и начальником управления образованием Викторией Бунтиной посетил школу №27. Они проверили условия антитеррористической защищенности.

«Несмотря на то, что учебный год уже закончился, началась экзаменационная пора. Впереди у нас еще лагеря дневного пребывания, которые функционируют на базе школ. Мы меры безопасности усиливаем на этот период, потому что школы и детские сады будут наполнены сотрудниками», - сказала Бунтина.

Она уточнила, что на антитеррористической комиссии в марте приняли решение ввести в учреждениях дополнительные физические посты охраны. Во всех детсадах усановили уличные рамки металлодетекторов, что позволяет сразу обнаружить металлические и другие подозрительные предметы.

Бунтина добавила, что во всех учреждениях есть внутренние рамки. Была проведена поверка всего оборудования, оно в работоспособном состоянии. Кроме того, с охранниками проводят дополнительные инструктажи на регулярной основе. Если охранники не работают достаточно эффективно, их заменяют.

Кроме того, все учреждения оборудованы тревожными кнопками для вызова вневедомственной охраны. Их проверяют ежедневно.

«Наши учреждения подготовлены и к проведению экзаменов, и к лагерям, которые будут работать на базе 30 школ», - заключила Бунтина.