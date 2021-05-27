РИАМО - 27 мая. В столице и Подмосковье 30 мая может похолодать до плюс 18 градусов, также до конца месяца в регионе прогнозируются дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

28 мая в регионе прогнозируются облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются грозы. Может выпасть порядка 14 мм осадков. Температура воздуха будет еще выше нормы. Днем в столице ожидается плюс 22 – плюс 24 градуса, в Подмосковье – от плюс 21 до плюс 26 градусов.

В выходные погода в регионе начнет меняться. 29 мая ветер сменит направление на северо-восточное, придут холодные атмосферные фронты, их будут сопровождать кратковременные дожди. Ночью будет еще тепло – плюс 10 – плюс 15 градусов, днем станет немного холоднее, ожидается плюс 19 – плюс 24 градуса. Но данная температура будет немного выше климатической нормы.

Холодный воздух продолжит поступать в столицу и Подмосковье 30 мая. Ночная температура понизится до плюс 7 – плюс 12 градусов, днем – до плюс 13 – плюс 18. Это уже ниже нормы на 2-3 градуса. Также прогнозируются дожди.

Прохладная погода сохранится в мегаполисе и в последний день месяца. А в начале июня погода возьмет курс на тепло.

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