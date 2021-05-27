РИАМО - 27 мая. Более 1 тыс. инвестиционных проектов на 1,5 трлн рублей находятся в разработке в Подмосковье, около половины из них касаются строительства предприятий, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«У нас сейчас в работе инвестиционного блока 1046 инвестиционных проектов на 1,5 трлн рублей», - сказала Зиновьева.

Она отметила, что более 700 проектов касаются строительства новых предприятий, а около 300 - модернизации.

Среди проектов - модернизация и техническое перевооружение завода АО «Коломенский завод», ООО «Завод по производству тонколистовых кровельных и стеновых материалов», ООО «Компания Металл Профиль», Завод по производству фармацевтических препаратов, ОАО «Авексима» и другие.