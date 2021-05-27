РИАМО - 27 мая. Звезда российских сериалов Константин Котляров подрался ночью с мужчиной около ресторана «Сандал» на Страстном бульваре в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Свидетель происшествия рассказал, что актер душил мужчину, прижав его к земле.

Затем на место ЧП прибыли полицейские и медики. Актер в результате драки получил ссадины и ушиб головы.

Зрители могут знать Котлярова по сериалам «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Карпов» и «Час Волкова».