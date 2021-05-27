РИАМО - 27 мая. Рекордное количество инвестпроектов планируют запустить в Подмосковье в 2021 году, общий объем инвестиций по ним превышает 500 млрд рублей, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания Мособлдумы.

«В этом году у нас введется в строй еще 577 новых инвестиционных проектов на общую сумму 588 млрд рублей», – сказала Зиновьева.

Она отметила, что планируется создать 65 тыс. рабочих мест.

«Если сравнивать с прошедшими годами – у нас максимальное количество этих проектов», – заключила Зиновьева.