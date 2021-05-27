РИАМО - 27 мая. Заполняемость индустриальных парков выросла на 4% в 2021 году и составила 65%, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«У нас много индустриальных парков и производственных площадок. Важный показатель - их заполняемость. В прошлом году нам удалось вырасти с 53% до 61%. В этом году еще плюс 4%», - сказала Зиновьева.

Она отметила, что, кроме того, растет индекс промышленного производства.

Индустриальные парки – важная часть экономического развития Московской области. Они способствуют привлечению инвестиций в регион и созданию новых рабочих мест. Выгода для инвесторов заключается в предоставлении им особых налоговых преференций, специальных цен на аренду и выкуп земли, а также удобной логистике.