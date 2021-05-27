РИАМО - 27 мая. Каждый год в Подмосковье выявляют около 1,5 тыс. детей-сирот, три года назад этот показатель составлял порядка 3 тыс., сообщила заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

«Ежегодно в области выявляется около 1,5 тыс. детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, то есть в среднем четыре ребенка в день», - сказала Болатаева в ходе II Межрегиональной конференции «Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства».

По ее словам, еще три года назад в год выявляли около 3 тыс. детей-сирот. При этом безнадзорные и беспризорные дети не учитываются.

Ранее пресс-служба министерства образования Московской области сообщала, что в Подмосковье проживают более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,4 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.