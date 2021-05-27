РИАМО - 27 мая. Около 16 тыс. новых предприятий малого и среднего бизнеса появилось в Подмосковье в 2021 году, заявила министр инвестиций и инноваций Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания Мособлдумы.

«Численность занятых в сегменте МСП - 1,4 млн. Мы <...> в этом году на 1 мая фиксируем рост количества предприятий - 370 тыс. и занятых в них - плюс 28 тыс. человек», - сказала Зиновьева.

Она отметила, что в 2020 году в Подмосковье работало 354 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, их число удалось сохранить. При этом растут налоговые доходы.

«В прошлом году мы удержали объем доходов (от налоговых отчислений – ред.). Сейчас хочу отметить позитивный рост - плюс 26% на 1 мая у нас увеличиваются доходы», - заключила Зиновьева.

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