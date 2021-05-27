РИАМО - 27 мая. Порядка 1 трлн рублей составил общий объем вложений по инвестиционным проектам за пять лет в Подмосковье, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе заседания Мособлдумы.

«За прошедшие пять лет в области было реализовано 2562 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 1 трлн рублей», – сказала Зиновьева.

Она отметила, что в 2020 году в Подмосковье удалось запустить 416 инвестпроектов на 175 млрд рублей.

Ранее Зиновьева сообщала, что в прошлом году промышленное производство Подмосковья продемонстрировало рост на 9,2%. Темпы роста показали фармакологическая отрасль, электроника и ИТ-сфера.