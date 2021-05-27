РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. Водителя, который сбил несовершеннолетнего пешехода, разыскивают в Люберцах, по факту наезда проводится проверка, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 24 мая 2021 года в 18:15 в районе дома 1 корпуса 2 на Егорьевском шоссе в поселке Красково водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть внутридворовой территории. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Очевидцев данного происшествия просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.