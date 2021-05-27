РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Благодаря слаженной работе коллектива и участию в пилотных проектах по развитию многофункциональный центр Подольска занял первое место в рейтинге МФЦ Московской области за апрель, сообщили в центре.

За четыре месяца текущего года сотрудники всех отделений МФЦ Подольска обработали свыше 290 тыс. обращений по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в окнах приема, в электронном виде и дистанционно через колл-центр.

В офисах МФЦ на регулярной основе проводят встречи с населением, обучение работе с порталами госуслуг, дни открытых дверей и консультирование по новым услугам.