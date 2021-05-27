РИАМО - 27 мая. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки в Подмосковье зафиксировали в Балашихе (55) и Мытищах (54), всего за это время в регионе выявили 735 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

50 новых случаев инфекции за сутки выявили в Сергиево-Посадском округе, 49 – в Красногорске, 48 – в Королеве, 43 – в Люберцах, 31 – в Химках, 29 – в Ступине, 25 – в Котельниках, 24 – в Долгопрудном, 21 – в Реутове, 19 – в Наро-Фоминском округе, по 18 – в Богородском округе, Серпухове и Чехове, по 15 – в Истре и Павловском Посаде, по 14 – в Коломне, Раменском округе и Электростали, по 11 – в Воскресенске и Домодедове.

По десять новых случаев Covid-19 за сутки выявили Одинцовском и Орехово-Зуевском округах, девять – в Рузском округе, по восемь – в Волоколамском округе, Дубне, Ивантеевке, Можайском округе и Пушкине, по шесть – в Дмитровском округе, Жуковском, Клину, по пять – в Егорьевске и Шатуре, по четыре – в Дзержинском, Озерах, Подольске, Солнечногорске и Щелкове.

По три новых случая ковида за сутки выявили в Кашире, Лотошине и Черноголовке, по два – в Ленинском округе, Лобне и Пущине, по одному случаю – в Зарайске, Лосино-Петровском округе, Луховицах, Лыткарине, Серебряных Прудах, Фрязине и Электрогорске.

Ни одного случая болезни не выявили за сутки в Бронницах, во Власихе, в Звездном городке, Краснознаменске, Молодежном, Протвине, Талдомском округе и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 268 213 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6107 человек, выздоровели 219 798 пациентов.

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