РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 мая. В Домодедове заложили первый камень на строительстве нового логистического комплекса, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В церемонии закладки камня приняли участие глава городского округа Александр Двойных, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Антон Логинов, а также управляющий директор Radius Group Дэвид Саймонс и генеральный директор логистической компании DPD в России Николай Воинов.

«У нас в регионе более 60 великолепно подготовленных индустриальных парков. Парк «Южные Врата» находится в топ-5 индустриальных парков Подмосковья. <...> Хочу поздравить с закладкой камня. Желаю вам скорейшего начала стройки», - сказал Логинов.

Двойных отметил, что сегодня логистика - это быстро растущая отрасль.

«Хочу пожелать вам успехов, хочу пожелать успехов компании Radius Group. Уверен, что этот проект будет реализован очень быстро. Хочу поблагодарить в вашем присутствии министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Это большая командная работа, которая позволяет все проекты на территории округа делать не только быстро, но и качественно. Успехов и как говорят у нас в Домодедове: «Только вперед!» - сказал Двойных.

Новый терминал DPD будет крупнейшим в Восточной Европе и СНГ. Терминал будет расположен на территории индустриального парка «Южные Врата». Площадь логистического комплекса составит около 30 тыс. кв м, ее будет достаточно для операционной деятельности компании в течение последующих 12 лет. На новом объекте создадут 1 тыс. рабочих мест.

Николай Воинов отметил, что построен будет сортировочный пункт.

«Линия будет сортировать до 20 тыс. посылок в час. В день - в районе 200 тысяч», - сказал он.

Также на мероприятии присутствовали директор по операциям компании DPD в России Анна Матвеева, исполнительный директор Radius Group Захар Вальков и другие.