РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В городском округе Люберцы автовладельцам выписали свыше 9 млн рублей штрафов за нарушение правил парковки в 2020 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«О соблюдении правил парковки некоторые автовладельцы вынуждены задуматься только при эвакуации машины на штрафстоянку. В 2020 году за их нарушение наложено штрафов свыше 9 млн рублей, эвакуировано 7,9 тыс. автотранспортных средств, в том числе 57 грузовых», - пояснил Ружицкий.

По словам главы округа, транспортная инфраструктура остается источником повышенной опасности, особенно на железнодорожных путях.

«Вызывает серьезные опасения уровень смертности на железнодорожных путях - он в 4 раза превышает смертность в ДТП. Совместно с РЖД нам необходимо полностью ликвидировать опасные участки, закрыть к ним доступ людей», - подчеркнул он.

В 2020 году на территории округа было устранено более 60 несанкционированных проходов в ограждениях железнодорожных путей.