В ближайшие выходные состоятся сразу несколько интересных концертов. В Москве выступят Paul van Dyk, группа «Каста», а также сразу четыре музыканта объединения Raava Music на одной сцене — Jony, Elman, Gafur и Andro. В Подмосковье пройдет фестиваль «17 мгновений», а в кинопрокате появится долгожданная премьера триллера «Тихое место 2». Об этих и других мероприятиях грядущего уикенда читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Paul van Dyk

Где: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 6, клуб «1930 Moscow»

Когда: 28 мая в 23:30

Стоимость: от 3000 рублей

В пятницу в «1930 Moscow» выступит немецкий музыкант Paul van Dyk. В его копилке такие хиты, как For an Angel, Let Go и Nothing But You. Этот концерт уже переносили несколько раз — изначально мероприятие должно было состояться 13 марта 2020 года. В итоге концерт пройдет 28 мая. Билеты еще можно купить на redkassa.ru.

«Каста»

Где: г. Москва, Болотная набережная, д. 3, стр. 4, клуб GIPSY

Когда: 28 мая в 23:00

Стоимость: от 1500 рублей

В клубе GIPSY в пятницу выступит известная российская хип-хоп-группа «Каста». На сцене Влади, Шым, Хамиль и Змей представят новые треки о наболевшем. Это мероприятие клубного формата, так что на сцену они поднимутся не ранее 02:00. Билеты – на сайте концертной площадки.

«Аквариум»

Где: Московская область. г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 28 мая в 20:00

Стоимость: от 3000 рублей

В пятницу на сцену «Крокус Сити Холла» выйдет одна из старейших советских и российских рок-групп «Аквариум». Артисты представят альбом «Знак огня». Билеты еще можно купить на сайте концертной площадки.

Jony, Elman, Gafur, Andro

Где: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 3, арена «Мегаспорт»

Когда: 29 мая в 20:00

Стоимость: от 900 рублей

В субботу на арене «Мегаспорт» состоится концерт, на котором выступят сразу четыре музыканта объединения Raava Music — Jony, Elman, Gafur, Andro. Сейчас их композиции занимают лидирующие позиции российских музыкальных чартов. Артисты исполнят своих хиты и еще неизданные треки. Билеты можно купить по ссылке.

«Грузинское многоголосие и орган»

Где: г. Москва, Старосадский переулок, д. 7/10, с. 10, Кафедральный собор святых Петра и Павла

Когда: 29 мая в 15:00

Стоимость: от 800 рублей

В субботу в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится гала-концерт проекта Worldmusic при участии знаменитого ансамбля грузинского многоголосия AcapellaSaqartvelo и московской органистки Елены Паниковой. В программе мероприятия — традиционные грузинские песнопения и мелодии. Билеты можно купить на сайте «Бельканто».

Перукуа

Где: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 30 мая в 18:00

Стоимость: от 1200 рублей

В воскресенье в «Крокус Сити Холле» выступит Перукуа с новой концертной программой «Время женщины». Австралийскую певицу называют «Голосом матери-Земли» и «Голосом Сокровенной Женственности». Билеты еще в продаже от 1200 рублей на «Яндекс.Афише».

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ

Международный кинофестиваль «17 мгновений»

Где: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 37, ДК «Павлово-Покровский»

Когда: с 26 по 30 мая

Стоимость: бесплатно

В подмосковном городе Павловский Посад 26 мая состоялось открытие Международного фестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений». В программе — мастер-классы, встречи с режиссерами, продюсерами и артистами, а также гала-концерты.

В этом году в конкурсной программе представлено 12 полнометражных фильмов из девяти стран и 12 киносериалов. Подробности — на сайте фестиваля.

Фестиваль электротранспорта Electrofest

Где: г. Москва, Проектируемый проезд 4386-й, центр технических видов спорта «Москва»

Когда: 29 мая с 10:00 до 20:00

Стоимость: от 100 рублей

В субботу в центре технических видов спорта «Москва» состоится большой электрический праздник. Одним из главных событий на фестивале станет выставка-ярмарка электротранспорта. В ней примут участие более 50 брендов, которые представят 120 оригинальных моделей. Билеты можно купить по ссылке.

Выставка «Маленькое» искусство»

Где: г. Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А, «Еврейский музей и центр толерантности»

Когда: с 27 мая по 5 сентября

Стоимость: 300 рублей

В четверг, 27 мая, в Еврейском музее откроется выставка «Маленькое» искусство». Там будут представлены произведения Михаила Врубеля, Исаака Левитана, Василия Поленова, Ильи Репина, Валентина Серова и других художников. Примечательно, что эти экспонаты отобрали по размеру — все они небольшие. Билеты можно купить на сайте музея.

Сиреневый фестиваль

Где: Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Гудино, усадьба Шахматово

Когда: 29 и 30 мая

Стоимость: 270 рублей

В усадьбе Шахматово 29 и 30 мая пройдет Сиреневый фестиваль. Гости смогут полюбоваться цветением сирени и погулять по усадьбе. Для посетителей также подготовили насыщенную программу: лекцию-экскурсию, игру в крокет, мастер-класс по живописи и многое другое.

Акция «На работу на велосипеде» – 2021

Где: г. Москва

Когда: с 21 мая по 4 июня

Стоимость: бесплатно

С 21 мая по 4 июня в столице состоится акция «На работу на велосипеде», которая проходит трижды в год. В эти дни горожане смогут приехать на велосипеде к партнерам программы и воспользоваться специальными предложениями и скидками, а также получить различные сувениры. Подробности — на сайте организаторов.

СПЕКТАКЛИ

Чулпан Хаматова. «УтроВечер»

Где: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 19, стр. 1, театр «Современник»

Когда: 28 мая в 19:00

Стоимость: от 2500 рублей

В пятницу в «Современнике» состоится спектакль по произведениям Юрия Левитанского «УтроВечер». На сцене Чулпан Хаматова и Владимир Варнава, который выступил в качестве хореографа, расскажут историю двух героев. Билеты еще в продаже на сайте «Яндекс.Афиша».

«Высоцкий. Рождение легенды»

Где: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 121, Московский губернский театр

Когда: 30 мая в 18:00

Стоимость: от 1800 рублей

В воскресенье Московский губернский театр представит новую версию музыкального спектакля «Высоцкий. Рождение легенды». Одна из фишек постановки — роль Высоцкого примерят сразу несколько актеров. Билеты можно купить на сайте театра.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Триллер «Тихое место 2»

В четверг, 27 мая, в российский прокат выходит триллер Джона Красински «Тихое место 2». Это продолжение фантастического фильма ужасов, вышедшего в 2018 году. По сюжету семья Эбботт продолжит бороться за жизнь в полной тишине. Им придется отправиться в неизвестность, где они столкнутся с новыми опасностями.

В главной роли — Эмили Блант.

Мелодрама «Красотка»

С 28 по 30 мая культовый фильм о любви «Красотка» снова появится на больших экранах. Посмотреть современную историю «Золушки» в исполнении Джулии Робертс и Ричарда Гира можно будет в кинотеатрах объединенной сети «Формула кино» / «Синема парк». В прокате — оригинальная версия с субтитрами.