В ближайшие выходные состоятся сразу несколько интересных концертов. В Москве выступят Paul van Dyk, группа «Каста», а также сразу четыре музыканта объединения Raava Music на одной сцене — Jony, Elman, Gafur и Andro. В Подмосковье пройдет фестиваль «17 мгновений», а в кинопрокате появится долгожданная премьера триллера «Тихое место 2». Об этих и других мероприятиях грядущего уикенда читайте в гиде РИАМО.
КОНЦЕРТЫ
Paul van Dyk
Где: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 6, клуб «1930 Moscow»
Когда: 28 мая в 23:30
Стоимость: от 3000 рублей
В пятницу в «1930 Moscow» выступит немецкий музыкант Paul van Dyk. В его копилке такие хиты, как For an Angel, Let Go и Nothing But You. Этот концерт уже переносили несколько раз — изначально мероприятие должно было состояться 13 марта 2020 года. В итоге концерт пройдет 28 мая. Билеты еще можно купить на redkassa.ru.
Главные опен‑эйры Московского региона 2021: куда сходить и что посмотреть>>
«Каста»
Где: г. Москва, Болотная набережная, д. 3, стр. 4, клуб GIPSY
Когда: 28 мая в 23:00
Стоимость: от 1500 рублей
В клубе GIPSY в пятницу выступит известная российская хип-хоп-группа «Каста». На сцене Влади, Шым, Хамиль и Змей представят новые треки о наболевшем. Это мероприятие клубного формата, так что на сцену они поднимутся не ранее 02:00. Билеты – на сайте концертной площадки.
«Аквариум»
Где: Московская область. г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»
Когда: 28 мая в 20:00
Стоимость: от 3000 рублей
В пятницу на сцену «Крокус Сити Холла» выйдет одна из старейших советских и российских рок-групп «Аквариум». Артисты представят альбом «Знак огня». Билеты еще можно купить на сайте концертной площадки.
Шансон или хард‑рок: какая ты музыка?>>
Jony, Elman, Gafur, Andro
Где: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 3, арена «Мегаспорт»
Когда: 29 мая в 20:00
Стоимость: от 900 рублей
В субботу на арене «Мегаспорт» состоится концерт, на котором выступят сразу четыре музыканта объединения Raava Music — Jony, Elman, Gafur, Andro. Сейчас их композиции занимают лидирующие позиции российских музыкальных чартов. Артисты исполнят своих хиты и еще неизданные треки. Билеты можно купить по ссылке.
Перенесенные из‑за пандемии концерты: есть ли шанс вернуть деньги>>
«Грузинское многоголосие и орган»
(фото в письме во вложении)
Где: г. Москва, Старосадский переулок, д. 7/10, с. 10, Кафедральный собор святых Петра и Павла
Когда: 29 мая в 15:00
Стоимость: от 800 рублей
В субботу в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится гала-концерт проекта Worldmusic при участии знаменитого ансамбля грузинского многоголосия AcapellaSaqartvelo и московской органистки Елены Паниковой. В программе мероприятия — традиционные грузинские песнопения и мелодии. Билеты можно купить на сайте «Бельканто».
Перукуа
Где: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»
Когда: 30 мая в 18:00
Стоимость: от 1200 рублей
В воскресенье в «Крокус Сити Холле» выступит Перукуа с новой концертной программой «Время женщины». Австралийскую певицу называют «Голосом матери-Земли» и «Голосом Сокровенной Женственности». Билеты еще в продаже от 1200 рублей на «Яндекс.Афише».
ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ
Международный кинофестиваль «17 мгновений»
Где: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 37, ДК «Павлово-Покровский»
Когда: с 26 по 30 мая
Стоимость: бесплатно
В подмосковном городе Павловский Посад 26 мая состоялось открытие Международного фестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений». В программе — мастер-классы, встречи с режиссерами, продюсерами и артистами, а также гала-концерты.
В этом году в конкурсной программе представлено 12 полнометражных фильмов из девяти стран и 12 киносериалов. Подробности — на сайте фестиваля.
Место, где всегда праздник: чем удивляет туристов Егорьевский музей>>
Фестиваль электротранспорта Electrofest
Где: г. Москва, Проектируемый проезд 4386-й, центр технических видов спорта «Москва»
Когда: 29 мая с 10:00 до 20:00
Стоимость: от 100 рублей
В субботу в центре технических видов спорта «Москва» состоится большой электрический праздник. Одним из главных событий на фестивале станет выставка-ярмарка электротранспорта. В ней примут участие более 50 брендов, которые представят 120 оригинальных моделей. Билеты можно купить по ссылке.
Нужны ли права для электросамокатов: что ждет «транспорт будущего»>>
Выставка «Маленькое» искусство»
Где: г. Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А, «Еврейский музей и центр толерантности»
Когда: с 27 мая по 5 сентября
Стоимость: 300 рублей
В четверг, 27 мая, в Еврейском музее откроется выставка «Маленькое» искусство». Там будут представлены произведения Михаила Врубеля, Исаака Левитана, Василия Поленова, Ильи Репина, Валентина Серова и других художников. Примечательно, что эти экспонаты отобрали по размеру — все они небольшие. Билеты можно купить на сайте музея.
Место, где всегда праздник: чем удивляет туристов Егорьевский музей>>
Сиреневый фестиваль
Где: Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Гудино, усадьба Шахматово
Когда: 29 и 30 мая
Стоимость: 270 рублей
В усадьбе Шахматово 29 и 30 мая пройдет Сиреневый фестиваль. Гости смогут полюбоваться цветением сирени и погулять по усадьбе. Для посетителей также подготовили насыщенную программу: лекцию-экскурсию, игру в крокет, мастер-класс по живописи и многое другое.
Акция «На работу на велосипеде» – 2021
Где: г. Москва
Когда: с 21 мая по 4 июня
Стоимость: бесплатно
С 21 мая по 4 июня в столице состоится акция «На работу на велосипеде», которая проходит трижды в год. В эти дни горожане смогут приехать на велосипеде к партнерам программы и воспользоваться специальными предложениями и скидками, а также получить различные сувениры. Подробности — на сайте организаторов.
Как взять напрокат велосипед в Москве>>
СПЕКТАКЛИ
Чулпан Хаматова. «УтроВечер»
Где: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 19, стр. 1, театр «Современник»
Когда: 28 мая в 19:00
Стоимость: от 2500 рублей
В пятницу в «Современнике» состоится спектакль по произведениям Юрия Левитанского «УтроВечер». На сцене Чулпан Хаматова и Владимир Варнава, который выступил в качестве хореографа, расскажут историю двух героев. Билеты еще в продаже на сайте «Яндекс.Афиша».
«Высоцкий. Рождение легенды»
Где: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 121, Московский губернский театр
Когда: 30 мая в 18:00
Стоимость: от 1800 рублей
В воскресенье Московский губернский театр представит новую версию музыкального спектакля «Высоцкий. Рождение легенды». Одна из фишек постановки — роль Высоцкого примерят сразу несколько актеров. Билеты можно купить на сайте театра.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
Триллер «Тихое место 2»
В четверг, 27 мая, в российский прокат выходит триллер Джона Красински «Тихое место 2». Это продолжение фантастического фильма ужасов, вышедшего в 2018 году. По сюжету семья Эбботт продолжит бороться за жизнь в полной тишине. Им придется отправиться в неизвестность, где они столкнутся с новыми опасностями.
В главной роли — Эмили Блант.
Топ‑5 документальных фильмов о легендах нашего времени>>
Мелодрама «Красотка»
С 28 по 30 мая культовый фильм о любви «Красотка» снова появится на больших экранах. Посмотреть современную историю «Золушки» в исполнении Джулии Робертс и Ричарда Гира можно будет в кинотеатрах объединенной сети «Формула кино» / «Синема парк». В прокате — оригинальная версия с субтитрами.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии