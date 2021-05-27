РИАМО - 27 мая. Более 4,5 тыс. нарушений на общую сумму 13 млрд рублей выявила Контрольно-счетная палата Московской области по итогам проверок в 2020 году, заявил председатель палаты Виктор Королихин.

Палата за минувший год провела 77 мероприятий, из них 22 контрольных и 55 экспертно-аналитических, было охвачено 194 объекта контроля.

«По результатам проведенных мероприятий выявлено более 4,5 тыс. нарушений на сумму 13 млрд рублей», – сказал Королихин.

Он отметил, что наибольшее число нарушений допущены в ходе исполнения бюджета. Выявлено 19 фактов нецелевого использования бюджетных средств на сумму 810 тыс. рублей.

Основные нарушения касались порядка предоставления субсидий юридическим лицам, оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, нарушения порядка реализации государственных и муниципальных программ, неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств.

«По поручению Московской областной думы КСП провела два контрольных мероприятия – проверка использованных средств, направленных на проектирование и строительство комплексов по переработке отходов», – добавил Королихин.

По его словам, объектами проверки являлись региональное министерство ЖКХ, администрации городских округов Зарайск, Рошаль и Солнечногорск, муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» г.о. Зарайск, АО «Зарайский индустриальный парк».

«Выявлено 344 нарушения на сумму почти 11 млрд рублей. По результатам проверки в бюджет Московской области и муниципалитетов возвращены средства в общей сумме почти 210 млн рублей», – заключил глава КСП.