РИАМО - 27 мая. За последние сутки в Московской области выявили 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в регионе выявили 268 213 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За пандемию в области скончались 6107 пациентов, выздоровели и выписались 219 798 человек.

Для того, чтобы не стать жертвой инфекции, врачи рекомендуют сделать прививку от Covid-19. Вакцинируют бесплатно и добровольно в городских поликлиниках или мобильных пунктах.

В Подмосковье в общественных местах еще нужно находиться в маске, также следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>