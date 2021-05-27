РИАМО - 27 мая. За последние сутки в Московской области выявили 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в регионе выявили 268 213 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.
За пандемию в области скончались 6107 пациентов, выздоровели и выписались 219 798 человек.
Для того, чтобы не стать жертвой инфекции, врачи рекомендуют сделать прививку от Covid-19. Вакцинируют бесплатно и добровольно в городских поликлиниках или мобильных пунктах.
В Подмосковье в общественных местах еще нужно находиться в маске, также следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.
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