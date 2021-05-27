РИАМО - 27 мая. Московский метрополитен совместно с Московским театром им. Ермоловой запустил новый тематический поезд по Арбатско-Покровской линии, передает корреспондент РИАМО.

Запуск тематического поезда приурочен к 95-летию со дня образования театра. В вагонах пассажиры могут увидеть снимки, запечатлевшие яркие моменты из жизни театра, а еще информацию о спектаклях.

«Это наша история. Наше прошлое, настоящее и будущее. <..> Мы очень счастливы», - сказал художественный руководитель - директор театра Олег Меньшиков.

Станции в новом поезде озвучивают заслуженная артистка России Ирина Савина и народный артист РФ Борис Быстров, их голоса знакомы зрителям по озвучке героев известных фильмов и мультсериалов.

В честь 95-летия со дня образования театра Московский метрополитен также планирует выпустить специальный тираж транспортной карты «Тройка».

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