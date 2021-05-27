РИАМО - 27 мая. В сентябре этого года в составе столичного жилого комплекса «Испанские кварталы» откроют школу № 547, там смогут учиться 1,3 тыс. школьников, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы​​.

В ее состав войдет и детский садик на 350 малышей.

«Детей в этом районе уже очень много, так что новая школа ни дня не будет пустовать», – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Здание имеет 3 этажа. Правое крыло находится рядом с детскими площадками для младших учеников. В нем разместят универсальные классные комнаты, где могут проводиться уроки по различным предметам. Рядом еще будут амфитеатр с мини-скалодромом, поэтому во время перемен дети будут больше двигаться и играть.

Левое крыло отдадут ученикам средней и старшей школы. Там будут находиться большой лабораторный блок, где можно будет заняться робототехникой, 3D-печатью, технологиями виртуальной реальности и сити-фермерством.

В центральной зоне школы будет амфитеатр. В современных учебных заведениях амфитеатры являются неотъемлемой частью образовательного пространства: там проводят собрания, устраивают дебаты, занятий театрального кружка. Еще в этой зоне для учеников разместят информационный центр с библиотекой, видеотекой и местами для проектной работы в небольших группах, круглый концертный зал-трансформер с артистическими комнатами и кладовой для декораций.

С 2011 в столице создали 440 зданий образовательных учреждений, среди которых 317 детских садов и 123 школы. С начала 2021 года введены в эксплуатацию 10 объектов образования – 3 школы на 1 тыс. мест и 7 детских садов на 1 190 мест. В планах на 2021-2023 года – строительство еще 180 новых зданий школ и детских садов.