РИАМО - 27 мая. За минувшие сутки в Подмосковье после Covid-19 вылечили 631 человека, за все время пандемии в регионе выздоровели 219 798 граждан, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе умерло 8 инфицированных, за все время скончались 6107 человек.

В Московской области на текущий момент выявлено 268 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На территории Подмосковья ранее открыли 30 круглосуточных пунктов вакцинации от коронавируса.

Прививку от коронавируса сделали уже 26% жителей Московской области.

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