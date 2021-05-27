РИАМО - 27 мая. Десятый открытый инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость» пройдет с 27 по 30 мая на творческих площадках Сергиево-Посадского городского округа, гала-концерт состоится 30 мая во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина, сообщается на сайте ДК.

Начало гала-концерта в 13:00. Вход свободный.

В фестивале примут участие коллективы детских домов-интернатов, коррекционных школ, реабилитационных центров, творческих объединений родителей, воспитывающих детей-инвалидов, из 14 регионов России. Ожидается около 250 участников.

Силами педагогов, родителей и добровольцев тут создается безбарьерная среда и проводится духовно-нравственное просвещение для детей с ограниченными возможностями.

Праздничные пасхальные богослужения пройдут в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Гала-концерт коллективов духовной песни, ярмарка декоративно-прикладного искусства пройдут в ДК им. Ю.А. Гагарина. Ярмарка состоится 30 мая, начало в 12:00.

Также гостей ожидает культурно-паломническая программа и круглый стол для обмена опытом среди волонтеров в сфере детской инвалидности.