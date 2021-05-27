РИАМО - 27 мая. Подмосковные ветераны Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат в 2021 году выплату в размере 15 тыс. рублей, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» в части установления лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», ежегодной материальной помощи начиная с 2021 года», — сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной Андрей Голубев

Как уточняется в пояснительной записке, размер выплаты составляет 15 тыс. рублей. В Московской области проживают два ветерана, награжденные таким знаком.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.