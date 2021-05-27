РИАМО - 27 мая. Более 7 тыс. предприятий продезинфицировали ветеринарные специалисты Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Ветеринарными специалистами Подмосковья с начала текущего года проведена дезинфекция более 7 тыс. предприятий и объектов различного типа общей площадью 496,3 млн кв. м. и дезинсекция в 607 объектах различных форм собственности общей площадью 6,8 млн кв. м», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Специалисты обработали животноводческие объекты, предприятия по завозу, переработке, хранению и реализации продукции животного происхождения, а также автотранспорт, который перевозит такие грузы.

Процедуры обработки имеют большое значение в комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия хозяйств региона.

«Своевременное проведение дезинфекции и дезинсекции позволяет предотвратить возникновение заболеваний, сохранить поголовье животных и птицы, получить безопасное, качественное сырье и производимую продукцию», — отметил Воскресенский.