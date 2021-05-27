РИАМО - 27 мая. В Подмосковье за 1,5 года от нападения собак пострадали около 2,5 тыс. человек, пострадавшие обратились в полицию. Об этом сообщила старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления Александра Русина.

«Только за 1,5 года в органы внутренних дел региона поступило больше 2,5 тыс. сообщений о нападении собак на граждан с причинением последующего вреда здоровью. Около тысячи нападений - в отношении детей», - сказала Русина в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что зачастую нападения совершают домашние собаки, на которых не распространяются требования по ношению намордников и обязательному использованию поводков.

В настоящее время статьей №13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» регулируются общие требования к содержанию домашних животных и порядок их выгула. Этим порядком установлено, что собственник обязан: исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного на проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования, во дворах, на детских и спортивных площадках.

Кроме того, владелец собаки должен не допускать выгул животного вне разрешенных мест. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается, за исключением случаев, если она находится на огороженной частной территории. Перечень потенциально опасных собак утвержден правительством России.