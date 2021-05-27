РИАМО - 27 мая. Указом президента РФ на должность начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве назначен генерал-майор полиции Александр Быков, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Начальник Главного управления МВД РФ по Москве генерал­-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

«На всех этапах службы Александр Игоревич проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом», – отметил Баранов.

Баранов также вручил Быкову служебное удостоверение и пожелал ему успехов в работе.

Александр Быков родился 27 июня 1978 г. в Азербайджанской ССР. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году – МГИМО. Службу в ОВД начал в 1995 году. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. В 2019 году был назначен на должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Быков награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», является почетным сотрудником МВД России и имеет наградное оружие.

По данным СМИ, бывший начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от должности в осенью 2020 года на основании рапорта на увольнение по выслуге лет.