РИАМО - 27 мая. Камерная сцена имени Б.А. Покровского Государственного академического Большого театра России на Никольской улице в центре Москвы получит новое многофункциональное современное здание после реставрации, завершить работы планируется в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

«По проекту реставрации предполагается, что Камерная сцена Большого театра преобразится в современное театральное здание, рассчитанное на 441 зрительское место. Она обретет полноценное сценическое пространство и оркестровую яму, а также репетиционные залы для оркестра, солистов оперы и хора», - сообщает пресс-служба.

Создание большого репетиционного зала позволит готовить новые постановки, сохраняя на сцене текущий репертуар.

Проектировщики планируют создать в зале такую систему, которая будет менять его размер или размер сцены в соответствии с нуждами.

С помощью технологий планшет оркестровой ямы сможет подниматься как до уровня сцены, так и до уровня пола зрительного зала.

Сейчас на объекте проводится сбор данных и проектно-изыскательные работы.

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