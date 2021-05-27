РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков на фестивале ГТО вручил благодарственные письма выдающимся спортсменам Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Накануне в городском округе состоялся летний фестиваль ГТО. Событие приурочено к празднованию 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Мероприятие проводится в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. В рамках спортивного праздника состоялась церемония награждения победителей и призеров зимнего фестиваля ГТО, в котором принимали участие сборные команды трудовых коллективов Московской области в возрастной категории 25-59 лет.

Также вручили благодарственные письма министерства физической культуры и спорта Московской области за вклад в развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Подмосковья и за высокий профессионализм и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.

«Массовый спорт на территории региона развивается достаточно активно. В Подмосковье за последние 7 лет количество людей, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось практически в 2 раза. Наша задача – создавать условия для ведения активного образа жизни, это позволит увлечь физкультурой больше жителей региона. Победитель регионального этапа фестиваля представит Московскую область на всероссийском финале и будет бороться за золотой командный знак ГТО», – сказал Терюшков.