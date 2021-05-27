РИАМО - 27 мая. Депутаты Мособлдумы приняли в четверг два законопроекта, которыми ввели штрафы в размере от 3 до 300 тыс. рублей за незаконный выброс строительных отходов и определили, как эти нарушения будут фиксировать, передает корреспондент РИАМО.

«Контроль за перемещением отходов будет осуществляться с помощью дорожных камер», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосоквья Андрей Разин, представляя законопроекты.

Незаконный выброс отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей в размере от 10 тыс. до 40 тыс. рублей; на должностных лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

При этом повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 250 тыс. до 300 тыс. рублей, отмечается в законопроекте.

Проекты закона Московской области «О внесении изменений в некоторые законы Московской области» и «О внесении изменений в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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