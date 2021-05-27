РИАМО - 27 мая. Соцработники будут сопровождать проживающих в домах-интернатах при госпитализации, такой законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проект разработан в целях введения новой срочной социальной услуги, представляющей собой сопровождение получателя социальных услуг, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации для полноценного ухода за ними», — заявила первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова, представляя законопроект.

Она отметила, что проживающие в домах-интернатах должны получать такой же уход и поддержку, как и в семьях.

«Реализация проекта потребует в этом году 12,2 млн рублей, на следующий год - около 18 млн рублей», — заключила Ускова.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.