РИАМО - 27 мая. Свыше 10 тыс. неблагополучных семей получили поддержку от специалистов участковой социальной службы в Подмосковье за прошлый год, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.
В Подмосковье работают 55 учреждений социальной помощи семьям, из которых 48 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, один социальный приют для детей и подростков, пять центров социальной помощи семье и детям и один кризисный центр для женщин.
По словам Боос, за 2020 год стационарными отделениями был обслужен 3291 человек, из них 3068 несовершеннолетние, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 44 ребенка-инвалида и 179 женщин, попавших в кризисную ситуацию.
«Кроме того, в учреждениях имеются отделения дневного пребывания для детей из асоциальных семей, с которыми также проводится работа по индивидуальным программам реабилитации», - отметила замминистра.
За 2020 год в условиях полустационара реабилитацию получили 7320 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 4438 детей с ограниченными возможностями здоровья, 331 женщина, попавшая в кризисную ситуацию.
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