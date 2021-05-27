РИАМО - 27 мая. Свыше 10 тыс. неблагополучных семей получили поддержку от специалистов участковой социальной службы в Подмосковье за прошлый год, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

«Специалисты участковой социальной службы в 2020 году продолжали осуществлять социальное сопровождение, и оказывали комплекс социальных и реабилитационных услуг более 10 тыс. неблагополучных семей, в которых проживает более 18 тыс. детей. В результате проводимой работы в 79,2% семей от общего числа семей, снятых с патронажа, была нормализована семейная обстановка», - сказала Боос с ходе II межрегиональной конференции «Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства».

В Подмосковье работают 55 учреждений социальной помощи семьям, из которых 48 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, один социальный приют для детей и подростков, пять центров социальной помощи семье и детям и один кризисный центр для женщин.

По словам Боос, за 2020 год стационарными отделениями был обслужен 3291 человек, из них 3068 несовершеннолетние, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 44 ребенка-инвалида и 179 женщин, попавших в кризисную ситуацию.

«Кроме того, в учреждениях имеются отделения дневного пребывания для детей из асоциальных семей, с которыми также проводится работа по индивидуальным программам реабилитации», - отметила замминистра.

За 2020 год в условиях полустационара реабилитацию получили 7320 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 4438 детей с ограниченными возможностями здоровья, 331 женщина, попавшая в кризисную ситуацию.