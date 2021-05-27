РИАМО - 27 мая. В Госдуме предлагают разрешить школьникам выбирать, в какой форме сдавать экзамены: ЕГЭ или традиционной, сообщает Газета.ru.

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ – Государственный выпускной экзамен», – отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Этот законопроект он планирует внести в осеннюю сессию, если попадет в новый думский созыв.

В этом году российские школьники приступят к сдаче ЕГЭ с 31 мая.

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