РИАМО - 27 мая. В Подмосковье 16 июня проведут публичные чтения по исполнению бюджета Московской области за 2020 год, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год» был принят к рассмотрению на заседании областного парламента в четверг.

В ходе заседания принято решение провести публичные слушания по проекту закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год» 16 июня в 14:00 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 72, Московская областная дума.

Проект закона будет опубликован в средствах массовой информации.