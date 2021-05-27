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Как получить кешбэк за детский отдых в 2021 году

Как вернуть до 20 тысяч рублей за путевку в летний лагерь для ребенка и когда придут средства, читайте в материале РИАМО.
  официальная группа администрации Щелкова в социальной сети «ВКонтакте»
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О программе

  сайт мэра Москвы

В конце марта в России отменили запрет на отдых детей в лагерях за пределами регионов проживания, который был введен из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

В апреле президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил возвращать родителям половину стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году для стимулирования детского отдыха в стране. Спустя некоторое время также было поручено распространить туристический кешбэк и на тех, кто уже купил путевки. 

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Когда будет доступна программа

© РИАМО,   Николай Корешков

Программа туристического кешбэка на путевки в детские лагеря стартовала 25 мая. Оплатить поездку необходимо до 31 августа, а вот совершить ее нужно в период с 25 мая по 15 сентября.

Количество смен, которые ребенок может посетить с кешбэком, не ограничено.

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Как получить кешбэк

© РИАМО,   Николай Корешков

Для того, чтобы получить кешбэк, нужно оформить карту «Мир» и зарегистрировать ее в программе лояльности на сайте Мирпутешествий.рф или privetmir.ru. Владельцем карты для получения возврата может быть любой человек, а не только родитель.

После на сайте Мирпутешествий.рф нужно выбрать лагерь из представленного перечня — он может быть стационарным государственным или коммерческим. Далее необходимо оплатить путевку и ждать возврата 50% потраченных средства, но не более 20 тысяч рублей. Если в семье несколько детей, то 50% от стоимости путевки в лагерь в пределах указанной суммы можно вернуть на каждого ребенка.

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4

Как быть тем, кто купил путевку до 25 мая

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Те, кто успел купить путевки до запуска программы, смогут вернуть половину стоимости с 15 июня. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» — к 15 июня там появится специальная форма, которую нужно будет заполнить.

Для подтверждения расходов родителям нужно будет предоставить соответствующий документ об оплате лагеря. 

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5

Срок возврата средств

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Срок возврата денежных средств составляет до пяти рабочих дней. Если за это время кешбэк так и не пришел, то необходимо звонить по номеру: 8 (800) 100-54-64.

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