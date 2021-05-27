Как получить кешбэк за детский отдых в 2021 году

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В конце марта в России отменили запрет на отдых детей в лагерях за пределами регионов проживания, который был введен из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

В апреле президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил возвращать родителям половину стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году для стимулирования детского отдыха в стране. Спустя некоторое время также было поручено распространить туристический кешбэк и на тех, кто уже купил путевки.

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