Как получить кешбэк за детский отдых в 2021 году

О программе
В конце марта в России отменили запрет на отдых детей в лагерях за пределами регионов проживания, который был введен из-за пандемии коронавируса в 2020 году.
В апреле президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил возвращать родителям половину стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году для стимулирования детского отдыха в стране. Спустя некоторое время также было поручено распространить туристический кешбэк и на тех, кто уже купил путевки.
Когда будет доступна программа
Программа туристического кешбэка на путевки в детские лагеря стартовала 25 мая. Оплатить поездку необходимо до 31 августа, а вот совершить ее нужно в период с 25 мая по 15 сентября.
Количество смен, которые ребенок может посетить с кешбэком, не ограничено.
Как получить кешбэк
Для того, чтобы получить кешбэк, нужно оформить карту «Мир» и зарегистрировать ее в программе лояльности на сайте Мирпутешествий.рф или privetmir.ru. Владельцем карты для получения возврата может быть любой человек, а не только родитель.
После на сайте Мирпутешествий.рф нужно выбрать лагерь из представленного перечня — он может быть стационарным государственным или коммерческим. Далее необходимо оплатить путевку и ждать возврата 50% потраченных средства, но не более 20 тысяч рублей. Если в семье несколько детей, то 50% от стоимости путевки в лагерь в пределах указанной суммы можно вернуть на каждого ребенка.
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Как быть тем, кто купил путевку до 25 мая
Те, кто успел купить путевки до запуска программы, смогут вернуть половину стоимости с 15 июня. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» — к 15 июня там появится специальная форма, которую нужно будет заполнить.
Для подтверждения расходов родителям нужно будет предоставить соответствующий документ об оплате лагеря.
Срок возврата средств
Срок возврата денежных средств составляет до пяти рабочих дней. Если за это время кешбэк так и не пришел, то необходимо звонить по номеру: 8 (800) 100-54-64.
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