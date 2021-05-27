РИАМО - 27 мая. Мособлдума приняла в четверг сразу в трех чтениях законопроект, которым расширила полномочия министерства физической культуры и спорта Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Проектом закона «О правительстве Московской области» дополнили полномочиями министерство физической культуры и спорта по принятию мер по организации развития национальных видов спорта; осуществлению региональных и межмуниципальных программ и проектов в области развития детско-юношеского спорта; реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также министерство наделяется полномочиями по созданию центров спортивной подготовки Московской области и обеспечение их деятельности; государственной аккредитации спортивных федераций Московской области.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов областного парламента.