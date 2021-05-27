РИАМО - 27 мая. Эксперт сервиса «Финансовое здоровье» и Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, что накопить на черный день можно даже при небольшом доходе, сообщает Федеральное агентство новостей.
Она рассказала, что деньги нужно откладывать в момент получения дохода, а не по остаточному принципу, что является распространенной ошибкой многих. Также важно провести анализ собственных расходов, который поможет понять возможности их оптимизации.
«Оптимизация – это не про экономию и урезание себя во всем, а про умение делать правильный выбор. Мы не убираем из бюджета статьи расходов, а перераспределяем их так, чтобы в результате сбалансировать бюджет без снижения качества жизни и выиграть нужную сумму денег», – добавила Колбасина.
Также она посоветовала создать цель для откладывания денег. Например, накопить на путешествие.
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