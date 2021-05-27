РИАМО - 27 мая. Эксперт сервиса «Финансовое здоровье» и Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, что накопить на черный день можно даже при небольшом доходе, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Принципы создания накоплений едины для всех уровней доходов. Откладывать 10% при доходе в 15 тыс. рублей действительно сложно. Но можно начинать сберегать совсем небольшие суммы – от 1 до 3% от доходов – для непредвиденных ситуаций. И постепенно увеличивать размер накоплений до 5-10% от доходов», – советует эксперт.

Она рассказала, что деньги нужно откладывать в момент получения дохода, а не по остаточному принципу, что является распространенной ошибкой многих. Также важно провести анализ собственных расходов, который поможет понять возможности их оптимизации.

«Оптимизация – это не про экономию и урезание себя во всем, а про умение делать правильный выбор. Мы не убираем из бюджета статьи расходов, а перераспределяем их так, чтобы в результате сбалансировать бюджет без снижения качества жизни и выиграть нужную сумму денег», – добавила Колбасина.

Также она посоветовала создать цель для откладывания денег. Например, накопить на путешествие.

Люди и деньги: копить или тратить?>>