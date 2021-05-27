РИАМО - 27 мая. В связи с проведением мероприятия 28 мая автобусы ряда маршрутов будут ехать из центра у метро «Тропарево» по Ленинскому проспекту вместо его дублера, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Остановка «Метро «Тропарево» для автобусов № 227, 518, 611, 707, 890, 1147 в направлении из центра переносится с дублера на Ленинский проспект к выходу из метро №3», – говорится в сообщении.

Мероприятие посвящено Дню военного водителя. Изменения маршрута начнут действовать с 10:00 и продлятся до конца мероприятия.