РИАМО - 27 мая. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг внесли изменения в КоАП региона, хозяев собак ждут штрафы до 5 тыс. рублей в случае, если они нарушили правила выгула питомцев, передает корреспондент РИАМО.

На сегодняшний день в соответствии с федеральным законодательством установлены требования к выгулу домашних животных: нельзя выгуливать собак потенциально опасных пород без намордника, за питомцами необходимо убирать и выгуливать только в разрешенных местах. Также введена ответственность на федеральном уровне за данные нарушения.

Мособлдума внесла изменения в региональный КоАП и ввела штрафы - от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

Проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» был принят сразу в трех чтениях, его поддержало большинство депутатов.

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