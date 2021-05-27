РИАМО - 27 мая. В Московском регионе водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы, первый этап тестирования системы завершен, она готова к запуску, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В августе система заработает по Московскому региону.

Цифровой профиль представляет собой электронный портрет водителя. Он покажет, имеются ли у таксиста водительское удостоверение и разрешение на перевозку пассажиров. Еще он сообщит о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов.

Система поможет сделать поездки безопаснее для пассажиров. Такси является популярным видом городского транспорта. Ежедневно им пользуются больше 1 млн человек.

Водители уже могут зарегистрироваться в системе. В ней будут зарегистрированы все таксисты без исключения.

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