РИАМО - 27 мая. Мальчик во время прогулки в районе проведения дорожных работ на востоке Москвы упал в свежеуложенный асфальт и получил ожоги, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП произошло вечером 26 мая на Сахалинской улице. Пострадал ребенок 2011 года рождения.

Мальчика доставили в больницу с термическими ожогами различной степени.

Московская прокуратура начала проверку по данному факту. В ходе нее специалисты установят обстоятельства и причины инцидента, а также дадут оценку исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ.

При наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.