РИАМО - 27 мая. Московские врачи вылечили от Covid-19 за сутки 2886 пациентов, общее число выздоровевших в столице достигло 1 052 132, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявили 3105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в больницы доставили 971 человека.

Также скончались 58 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Всего в городе за пандемию умерло 19 884 человека.

Всего на текущий момент в Москве зарегистрировано 1 167 122 случая заболевания Covid-19.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал московских предпринимателей создать план по защите посетителей в условиях Covid-19. Градоначальник предложил выделить в ресторане свободную зону, где будут находиться люди, прошедшие вакцинацию от инфекции.

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