РИАМО - 27 мая. Рабочие завершили установку пролетного строения моста, соединяющего «старую» и «новую» территории Московского зоопарка, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Установлено пролетное строение моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего «старую» и «новую» территории Московского зоопарка», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дополнительное пролетное строение возведено с западной стороны от существующего моста. Ширина перехода увеличится с 4 до 9 м.

Мост построят в форме закручивающейся морской волны. Это удастся сделать с помощью декоративных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов.

Одновременно с реконструкцией моста продолжаются работы по строительству павильона «Ластоногие» и нового входа в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».