РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Жителей подмосковного Подольска приглашают стать волонтерами на выставке-пристройстве животных «Юна-Фест» центра реабилитации бездомных животных «Юна», которая пройдет 6 июня в Москве, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

В центре дизайна Artplay пройдет очередной «Юна-Фест», на котором кошки и собаки смогут обрести свою семью. Гостей ждут представление от детского театра-студии «Непоседы», благотворительный маркет с полезными аксессуарами для владельцев и их питомцев. Будет работать детская зона, где педагоги расскажут про программу «Юна-Классов» взрослым и проведут увлекательный интерактив для ребят. Также пройдет розыгрыш призов.

Уже сейчас, в самый разгар подготовки, центру очень нужна помощь. Разыскиваются кураторы собак - следить за состоянием подопечного на мероприятии, выгуливать, общаться с их потенциальными хозяевами и сопровождать их в новую семью до двери нового дома, кураторы кошек, автоволонтеры для перевозки животных из центра в Москву и обратно. А также для развоза собак в новые дома, чтобы проверить условия содержания.

Кроме того, волонтеры нужны для формирования и выдачи подарков новым хозяевам, подсчета животных, которых забрали, помощи ведущему. Требуются те, кто готов помочь в сборе подарков от гостей для подопечных центра, подсчете гостей. Еще нужно провожать кошек с новыми хозяевами до машины, помогать в формировании очередей.

Желающие помочь могут звонить по телефону: 8(927)223-47-41 или написать в сообщения в группе «Юны» в соцсети «ВКонтакте».

Выставка с пристройством животных пройдет 6 июня с 12:00 до 18:00 в уентре дизайна Artplay в Москве на улице Нижней Сыромятнической, 10, строение 7.