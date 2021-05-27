РИАМО - 27 мая. На заводе СВАРЗ уже собрали 25 электробусов для Москвы, 10 из них выйдут на маршруты уже в начале июня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При сборке машин на заводе используют самые современные технологии. До конца текущего года в Москве будет уже 1000 инновационных машин. Благодаря этому удастся сократить выбросы вредных веществ на 86 тыс. тонн.

«Сегодня Москва — лидер по производству электробусов в Европе. Открытие завода по производству электробусов в Москве — это возможность быстро и качественно развивать столичный транспорт, задавая тренд другим российским и зарубежным городам», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что уникальной особенностью СВАРЗа является полное отсутствие вредных выбросов. Все производство — полностью экологичное. На этом заводе создано 200 рабочих мест. Также предприятие дает около 100 млн рублей налоговых поступлений в год.

«Уже в этом году более 60% электробусов из новой поставки будут собраны в Москве - чтобы поездки стали еще удобнее и экологичнее», — добавил Ликсутов.

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