РИАМО - 27 мая. На заводе СВАРЗ уже собрали 25 электробусов для Москвы, 10 из них выйдут на маршруты уже в начале июня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
При сборке машин на заводе используют самые современные технологии. До конца текущего года в Москве будет уже 1000 инновационных машин. Благодаря этому удастся сократить выбросы вредных веществ на 86 тыс. тонн.
Он напомнил, что уникальной особенностью СВАРЗа является полное отсутствие вредных выбросов. Все производство — полностью экологичное. На этом заводе создано 200 рабочих мест. Также предприятие дает около 100 млн рублей налоговых поступлений в год.
«Уже в этом году более 60% электробусов из новой поставки будут собраны в Москве - чтобы поездки стали еще удобнее и экологичнее», — добавил Ликсутов.
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